L’ex presidente americano Joe Biden sta facendo la radioterapia per il tumore alla prostata

L’ex presidente americano Joe Biden si sta sottoponendo a nuove cure per il tumore alla prostata che gli è stato diagnosticato, ufficialmente, a maggio. Lo ha rivelato all’Nbc il portavoce di Biden.

«Come parte di un piano di trattamento per il cancro alla prostata, il presidente Biden è attualmente sottoposto a radioterapia e trattamento ormonale», ha riferito.

Il trattamento con radiazioni dovrebbe durare cinque settimane, mentre l’ex presidente ha già assunto il farmaco ormonale.