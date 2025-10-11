Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
L’ex presidente americano Joe Biden sta facendo la radioterapia per il tumore alla prostata

L’ex presidente americano Joe Biden si sta sottoponendo a nuove cure per il tumore alla prostata che gli è stato diagnosticato, ufficialmente, a maggio. Lo ha rivelato all’Nbc il portavoce di Biden.

«Come parte di un piano di trattamento per il cancro alla prostata, il presidente Biden è attualmente sottoposto a radioterapia e trattamento ormonale», ha riferito.
Il trattamento con radiazioni dovrebbe durare cinque settimane, mentre l’ex presidente ha già assunto il farmaco ormonale.

