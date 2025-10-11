Medio Oriente, 300mila palestinesi tornati a Gaza City. Duecento soldati Usa in Israele per monitorare la tregua

La protezione civile della Striscia, gestita da Hamas, stima che «300mila palestinesi» siano tornati a Gaza City dall’inizio della tregua, ma lamenta che non ci sono abbastanza tende o case per accogliere gli sfollati. Nelle ultime ore, si afferma, sono stati recuperati dalla macerie in tutta la Striscia 150 cadaveri ma mancano all’appello altre 9.500 persone considerate «disperse».

Iniziato il trasferimento dei prigionieri palestinesi

L'esercito israeliano ha iniziato a trasferire i prigionieri di sicurezza palestinesi che verranno rilasciati nell'ambito dell'accordo di pace.

Hamas insiste per il rilascio anche dei propri leader Marwan Barghouti e Ahmad Saadat, ma Israele non sarebbe disponibile. Intanto duecento soldati statunitensi hanno iniziato ad arrivare in Israele come parte di una forza che contribuirà a supervisionare il cessate il fuoco ma 'nessuna forza statunitense entrerà a Gaza'. La cerimonia di lunedì per la firma dell'accordo di pace sarà copresieduta dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e da quello americano Donald Trump. Invitati i leader di Germania, Francia, Regno Unito, Qatar, Emirati arabi, Giordania, Turchia, Arabia Saudita, Pakistan e Indonesia. L'Italia sarà rappresentata dalla premier Giorgia Meloni.