Nobel per la Pace, Trump: "Machado mi ha chiamato, dice che lo meritavo io, ha accettato in mio onore"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha riferito ai cronisti che la vincitrice del Premio Nobel per la pace, la leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado, gli ha telefonato e gli ha detto che avrebbe dovuto essere lui a vincere il riconoscimento. «La persona che ha vinto il Premio Nobel mi ha chiamato e mi ha detto che lo stava accettando in mio onore perché lo avrei davvero meritato. Non le ho risposto: 'allora dallo a me'», ha scherzato il presidente degli Stati Uniti con i cronisti nello Studio Ovale. «Si può anche dire che il Nobel è stato assegnato per il 2024. Io stavo correndo per le elezioni nel 2024», ha osservato Trump, «sono felice perché ho salvato milioni di vite». Machado, ha detto ancora Trump, «è stata molto carina. L’ho aiutata nel suo cammino. Hanno bisogno di molto aiuto in Venezuela».