Telefonata Trump-Zelensky, il leader ucraino: “Washington può fermare anche questa guerra”

«Ho parlato con il presidente Trump. Una buona conversazione, molto produttiva. Mi sono congratulato per il successo e l’accordo per il Medio Oriente che ha effettivamente ottenuto, ed è un risultato forte. E se si riesce a fermare la guerra in quella regione, sicuramente altre guerre possono essere fermate, compresa questa guerra russa». Così il presidente ucraino Voldymyr Zelensky su Telegram.

Zelensky e Trump hanno discusso nella telefonata di oggi degli attacchi russi alle infrastrutture energetiche e delle necessità di rafforzare la difesa area di Kiev. «Sono grato per la sua disponibilità a sostenerci», ha premesso.

Con Trump «abbiamo discusso le possibilità di rafforzare la nostra difesa aerea e gli accordi che stiamo preparando a riguardo. Ci sono buone opzioni, idee forti su come rafforzarci realmente», ha assicurato.

Detto questo, «è necessaria la disponibilità dei russi a partecipare a una vera diplomazia. Grazie alla forza questo può essere garantito. Grazie, signor Presidente!», ha concluso.