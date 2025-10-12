Due attivisti italiani di Flotilla in viaggio per la Cisgiordania. Sono Beatrice Lio e il calabrese Vincenzo Fullone

Sono in viaggio verso un valico della Cisgiordania gli attivisti italiani della flotilla Thousand Madleens trattenuti dalle autorità israeliane dopo l'abbordaggio nella notte fra il 7 e l’8 ottobre. Lo si apprende da fonti vicine agli attivisti. Al valico sono attesi da funzionari del consolato italiano. Si tratta di Vincenzo Fullone

e Beatrice Lio. Secondo quanto viene comunicato, un terzo attivista di nome Omar, con passaporto israeliano, è ancora trattenuto.