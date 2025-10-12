Francia, nominato il governo Lecornu II: sarà formato 34 ministri

Il neo-nominato premier francese Sèbastien Lecornu ha nominato un nuovo governo, che sarà formato da 34 ministri. Secondo l’entourage di Lecornu, il primo ministro «ha proposto un mix di società civile con profili esperti e giovani parlamentari».

L’esecutivo comprende diversi membri già presenti nei governi precedenti, provenienti dal campo centrista del presidente Macron e dai conservatori alleati, oltre ad alcune personalità esterne alla sfera politica. Confermato il ministro dell’Economia, Roland Lescure.

Tra le novità, la nomina del prefetto della polizia di Parigi Laurent Nunez a ministro degli Interni e del capo della compagnia ferroviaria nazionale SNCF, Jean-Pierre Farandou, a ministro del Lavoro. Nunez succede al conservatore Bruno Retailleau, le cui critiche alla squadra di governo accelerarono la caduta del primo esecutivo Lecornu.

Tra i nuovi ministri con un profilo tecnico figurano anche l’alto funzionario pubblico Edouard Geffray (Istruzione Nazionale) e Monique Barbut, presidente di Wwf Francia, alla Transizione Ecologica. Tra le nomine politiche, vi è la conferma del ministro degli Esteri, Jean-Noel Barrot, e del ministro dell’Economia, Roland Lescure, oltre a personalità di spicco come Gerald Darmanin (Giustizia) e Rachida Dati (Cultura). Catherine Vautrin assume la carica di ministro della Difesa. Ora la domanda è se il nuovo governo riuscirà a superare la sfiducia del Parlamento, che ha già fatto cadere i predecessori di Lecornu, il conservatore Michel Barnier e il centrista Francois Bayrou, in meno di un anno.