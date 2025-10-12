Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Hamas cerca di riprendere il controllo Gaza e attacca i filo-Idf. Obiettivo dell'accordo: "Distruggere tutti i tunnel nella Striscia"

Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu (L) and Defense Minister Yoav Gallant (R) address a press conference at Kirya military base in Tel Aviv, Israel, 28 October 2023. Israeli Prime Minister Netanyahu announced on 05 November 2024, that he fired Defense Minister Yoav Gallant and appointed Minister Yisrael Katz to the position.

Hamas sta cercando di riprendere il controllo delle aree di Gaza da cui si è ritirato l’Idf ed è iniziata la rappresaglia contro i gruppi accusati di aver aiutato Israele. Lo scrive il quotidiano arabo Asharq Al-Awsat.
Le forze di sicurezza del governo di Hamas nella Striscia di Gaza continuano a dispiegarsi in nuove aree all’interno della Striscia, con l’obiettivo di estendere il suo controllo. Miliziani della sicurezza interna e dell’intelligence delle Brigate Qassam, l’ala armata di Hamas, si sono dispiegati nel nord della Striscia, in particolare a Jabalia. Secondo le testimonianze raccolte, è subito partita la rappresaglia contro i membri dei gruppi che si erano formati negli ultimi mesi, come le Forze popolari di Yasser Abu Shabab, e già ci sono stati esecuzioni sommarie e arresti a Jabalia e Beit Lahia.

Obbiettivo primario dell’accordo di Sharm el Sheikh è la distruzione di tutti i tunnel di Hamas a Gaza e l’Idf dovrà conseguirlo. L’ordine è partito dal ministro della Difesa, Israel Katz.

«La grande sfida per Israele dopo il ritorno degli ostaggi sarà la distruzione di tutti i tunnel terroristici di Hamas a Gaza, direttamente per mano dell’Idf e attraverso il meccanismo internazionale che sarà istituito sotto la guida e la supervisione degli Stati Uniti», ha scritto Katz su X.
«Questo è il senso principale dell’attuazione del principio concordato di smilitarizzazione di Gaza e disarmo di Hamas. Ho dato istruzioni alle Idf di prepararsi a portare a termine la missione», ha spiegato.

 

