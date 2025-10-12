Hamas cerca di riprendere il controllo Gaza e attacca i filo-Idf. Obiettivo dell'accordo: "Distruggere tutti i tunnel nella Striscia"

Hamas sta cercando di riprendere il controllo delle aree di Gaza da cui si è ritirato l’Idf ed è iniziata la rappresaglia contro i gruppi accusati di aver aiutato Israele. Lo scrive il quotidiano arabo Asharq Al-Awsat.

Le forze di sicurezza del governo di Hamas nella Striscia di Gaza continuano a dispiegarsi in nuove aree all’interno della Striscia, con l’obiettivo di estendere il suo controllo. Miliziani della sicurezza interna e dell’intelligence delle Brigate Qassam, l’ala armata di Hamas, si sono dispiegati nel nord della Striscia, in particolare a Jabalia. Secondo le testimonianze raccolte, è subito partita la rappresaglia contro i membri dei gruppi che si erano formati negli ultimi mesi, come le Forze popolari di Yasser Abu Shabab, e già ci sono stati esecuzioni sommarie e arresti a Jabalia e Beit Lahia.

Obbiettivo primario dell’accordo di Sharm el Sheikh è la distruzione di tutti i tunnel di Hamas a Gaza e l’Idf dovrà conseguirlo. L’ordine è partito dal ministro della Difesa, Israel Katz.