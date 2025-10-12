"Il summit di pace in Egitto sarà presieduto da Sisi e Trump": Meloni in rappresentanza dell'Italia, Costa per l'Ue

La cerimonia di lunedì per la firma dell’accordo di pace tra Israele e Hamas sarà copresieduta dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e da quello americano Donald Trump. Lo scrivono i media del Cairo, secondo i quali sono stati ufficialmente invitati i leader di Germania, Francia, Regno Unito, Qatar, Emirati arabi, Giordania, Turchia, Arabia Saudita, Pakistan e Indonesia. Il vertice, previsto a Sharm el Sheikh, è stato al centro di un colloquio telefonico preparatorio tra il ministro degli Esteri del Cairo, Badr Abdel Aty, e l’omologo Usa Marco Rubio.

L’Italia sarà rappresentata dalla premier Giorgia Meloni.

Sarà invece il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, a rappresentare l’Unione europea domani alla cerimonia per la firma della tregua a Gaza prevista a Sharm el Sheikh. Lo riferisce un portavoce. Finora l'unica esponente dell’Ue invitata al vertice, secondo fonti europee, era l’Alto rappresentante Kaja Kallas, che però non potrà esserci. «Questo piano offre una reale opportunità per costruire una pace giusta e duratura e l’Ue è pienamente impegnata a sostenere questi sforzi e a contribuire alla sua attuazione», ha sottolineato il portavoce di Costa.