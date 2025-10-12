Israele: "Hamas potrebbe liberare ostaggi già stasera". Vance: "Siamo sul punto di riportarli a casa"

Il viceministro degli Esteri israeliano, Sharren Haskel, ha affermato a Sky News che Hamas potrebbe iniziare a liberare gli ostaggi già stasera. «Penso che Hamas potrebbe addirittura iniziare a rilasciarli stasera. Quindi, prima del previsto. Lo speriamo davvero. Sappiamo che c'è stata un’enorme pressione su Hamas, compresi due paesi come il Qatar e la Turchia, che hanno i mezzi per fare pressione su Hamas affinché li rilasci. E speriamo davvero di vederli il prima possibile». «Siamo sul punto di riportare a casa gli ostaggi israeliani. Non possiamo ancora fornire una tempistica esatta del rilascio degli ostaggi». Lo afferma il vicepresidente JD Vance in un’intervista a Nbc, sottolineando che gli ostaggi potrebbero essere rilasciati da un momento all’altro.

Si prevede che tutti i 20 ostaggi viventi vengano rilasciati contemporaneamente, ha aggiunto. Lo riporta Haaretz. Israele si aspetta che tutti i 20 ostaggi ancora in vita vengano consegnati alla Croce Rossa. Saranno poi trasferiti oltre confine in Israele e portati alla base militare di Rèim.