Negoziati di pace, tre diplomatici del Qatar morti in incidente a Sharm el Sheik. Camion con aiuti verso Gaza, ostaggi liberi domani

Tre diplomatici del Qatar sono morti e due sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto stamani nei pressi della città egiziana di Sharm el-Sheikh, dove si stanno svolgendo i negoziati per la pace a Gaza nei quali il Qatar è parte attiva, secondo quanto riportato dall’ambasciata di Doha al Cairo. L’emittente statale egiziana Al-Qahera News, ha riferito che 5 qatarioti e un autista egiziano erano a bordo del veicolo del quale l’autista ha perso il controllo e che si è schiantato. L'ambasciata del Qatar al Cairo ha espresso «profondo dolore e cordoglio» per la morte dei tre diplomatici. «I deceduti e i feriti saranno trasferiti a Doha oggi su un aereo del Qatar», ha dichiarato in un comunicato. «I due feriti stanno attualmente ricevendo le cure mediche necessarie presso l’ospedale internazionale di Sharm El Sheikh».

E intanto camion con gli aiuti per la popolazione di Gaza hanno iniziato oggi ad attraversare il valico di Kerem Shalom, al confine meridionale con l’Egitto, per entrare nella Striscia. Lo riferisce la televisione al Araby. Il Coordinamento israeliano delle attività governative nei territori (Cogat) ha assicurato alla Cnn che tir con generi di prima necessità sono entrati già ieri, senza però fornire dettagli sul numero dei convogli. In base all’accordo raggiunto con Hamas a Sharm el Sheikh, dovrebbero arrivare a Gaza 600 tir al giorno.