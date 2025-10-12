Negoziati di pace, tre diplomatici del Qatar morti in incidente a Sharm el Sheik. Camion con aiuti verso Gaza, ostaggi liberi domani

Tre diplomatici del Qatar sono morti e due sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto stamani nei pressi della città egiziana di Sharm el-Sheikh, dove si stanno svolgendo i negoziati per la pace a Gaza nei quali il Qatar è parte attiva, secondo quanto riportato dall’ambasciata di Doha al Cairo. L’emittente statale egiziana Al-Qahera News, ha riferito che 5 qatarioti e un autista egiziano erano a bordo del veicolo del quale l’autista ha perso il controllo e che si è schiantato. L'ambasciata del Qatar al Cairo ha espresso «profondo dolore e cordoglio» per la morte dei tre diplomatici. «I deceduti e i feriti saranno trasferiti a Doha oggi su un aereo del Qatar», ha dichiarato in un comunicato. «I due feriti stanno attualmente ricevendo le cure mediche necessarie presso l’ospedale internazionale di Sharm El Sheikh».
E intanto camion con gli aiuti per la popolazione di Gaza hanno iniziato oggi ad attraversare il valico di Kerem Shalom, al confine meridionale con l’Egitto, per entrare nella Striscia. Lo riferisce la televisione al Araby. Il Coordinamento israeliano delle attività governative nei territori (Cogat) ha assicurato alla Cnn che tir con generi di prima necessità sono entrati già ieri, senza però fornire dettagli sul numero dei convogli. In base all’accordo raggiunto con Hamas a Sharm el Sheikh, dovrebbero arrivare a Gaza 600 tir al giorno.
Inizierà invece domani mattina la restituzione degli ostaggi israeliani, sulla base dell’accordo di Sharm el Sheikh. Lo ha confermato il coordinatore per gli affari degli ostaggi, Gal Hirsch, in un messaggio alle famiglie.
«Sono stati completati i preparativi per il rimpatrio degli ostaggi vivi nella Striscia di Gaza, nel campo di Reim, negli ospedali e, in generale, nelle strutture governative», dice Hirsch parlando dei 20 rapiti che si ritiene siano ancora in vita.
Per quanto riguarda i morti, circa 28, sono stati completati anche i preparativi per il rimpatrio delle salme che saranno trasferite «in modo rispettoso» all’istituto di Medicina legale per l’identificazione dei resti. Non è detto però che tutti i corpi possano essere localizzati immediatamente. «Chiediamo, speriamo e lavoriamo affinché Hamas, con l’assistenza della forza internazionale, faccia il massimo sforzo per restituire tutti gli ostaggi morti», spiega.
Caricamento commenti
Commenta la notizia