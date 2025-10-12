Saleh al-Jafarawi, noto influencer di Gaza ucciso durante gli scontri tra Hamas e le milizie

Media a Gaza riferiscono che Saleh al-Jafarawi, un noto influencer della Striscia, è stato ucciso durante gli scontri armati tra Hamas e le milizie a Gaza City. I filmati che circolano online mostrano il suo corpo. Lo scrive Times of Israel.

Secondo le fonti, al-Jafarawi è stato ucciso dalle milizie mentre copriva l’episodio. Al-Jafarawi è salito alla ribalta durante la guerra per via dei video da lui girati diventati virali, con centinaia di migliaia di follower sui social media.

Ha attirato l’attenzione per la prima volta con un video registrato il 7 ottobre 2023, in cui elogiava i lanci di missili di Hamas. Durante la guerra si era anche filmato mentre reagiva terrorizzato e in lacrime ai raid aerei israeliani. E’ stato tuttavia anche accusato sui social media di aver intascato milioni di dollari raccolti come donazioni per i residenti di Gaza.