Zelensky sente ancora Trump. Mosca: drammatica escalation con l'arrivo dei Tomahawk negli arsenali ucraini

Gli occhi della comunità internazionale in queste ore sono puntati sul Medio Oriente, ma Volodymyr Zelensky prova a tenere alta l’attenzione degli alleati anche sulla sua guerra. Il leader ucraino ha sentito per la seconda volta in due giorni Donald Trump ed ha parlato con Emmanuel Macron. La richiesta, pressante, è sempre quella: più sistemi di difesa antiaerea e più missili, con un’attenzione particolare ai vettori di lungo raggio, per contrastare l'offensiva russa. L’obiettivo di Kiev è sfruttare l’onda emotiva dell’inquilino della Casa Bianca, che sembra essersi stancato delle promesse di pace non mantenute da Vladimir Putin.

L'ultimo indizio in questa direzione lo fornisce il Financial Times: gli ucraini hanno ricevuto informazioni di intelligence Usa per colpire le risorse energetiche russe. «Ho appena parlato con Potus» ed «anche questa conversazione è stata molto produttiva», ha fatto sapere Zelensky nel primo pomeriggio dai suoi canali social. In questa occasione sono state approfondite le questioni sollevate nel colloquio delle 24 ore precedenti, che riguardano «tutti gli aspetti», ha spiegato il presidente ucraino. A partire soprattutto dal «rafforzamento delle nostre capacità nella difesa aerea, nella resilienza e nelle capacità a lungo raggio».