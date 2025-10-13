I 735 giorni che hanno raso al suolo Gaza: stenti, fame, raid e bombe. Gli abbracci e la gioia dopo la tregua

Spari in aria, urla di gioia, drappelli di persone aggrappate ai finestrini degli autobus, bandiere: «È una sensazione bellissima, una giornata indimenticabile», ripeteva un uomo sulla cinquantina pronto a riabbracciare il figlio fermato tempo fa - secondo il suo racconto - ad un check point e mai tornato a casa. «Non credevo che sarei riuscita a rivederla, mi sembra un sogno», racconta una donna anziana tra le lacrime, in attesa di riabbracciare la figlia.

Dopo 735 giorni di stenti, fame, raid e bombe, gli abitanti di Gaza hanno finalmente tirato un sospiro di sollievo con l’entrata in vigore della tregua . E oggi, dopo quasi due anni di dolore, hanno ritrovato anche attimi di felicità nel vedere amici, figli, sorelle e mariti tornare dalle prigioni israeliane, dove hanno trascorso settimane e mesi in condizioni difficilissime. Alcune famiglie non credevano che i propri cari fossero ancora vivi. E la festa, all’arrivo dei bus dei prigionieri palestinesi scambiati con gli ostaggi israeliani, è scoppiata a Ramallah così in diverse località della Striscia. Chi scendeva da quei pullman veniva acclamato e, in alcuni casi, portato in trionfo come un eroe.

Sono tanti, quasi duemila i prigionieri usciti dalle carceri. Ci sono donne, alcuni adolescenti, ma anche 250 ergastolani condannati per attentati e omicidi. Altri 1.722 sono stati invece incarcerati dal 7 ottobre di due anni fa, ma non coinvolti nell’attacco di Hamas. Tra questi ultimi anche 22 minorenni. Alcuni sono stati riportati a Ramallah, altri nella Striscia, altri ancora saranno esiliati all’estero, soprattutto in Turchia e Qatar. Tra loro non c'erano i 'Big Seven' che Hamas rivendicava, tra cui Marwan Barghouti. Ma neanche i due medici Hussam Abu Safiya e Marwan Al Hams, dirigenti di ospedali a Gaza accusati da Israele di essere affiliati ad Hamas, ma «senza prove» secondo le numerose ong per i diritti umani che ne chiedono la liberazione.

Sono stati rilasciati dalla prigione in Israele e inviati a Gaza attraverso i confini israeliani a est della città di Khan Younis, tutti sono stati portati all’ospedale Naser nella città per un primo controllo medico e poi dimessi per tornare dalle loro famiglie.