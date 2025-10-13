Meloni: "Giornata storica". Kallas: "Riparte la missione Ue a Rafah"

"Oggi è una giornata storica. Gli ostaggi sono stati liberati: un risultato straordinario, frutto della determinazione della diplomazia internazionale e dell'attuazione della prima parte del Piano di pace del Presidente americano Donald Trump". Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni.

"Siamo pronti a contribuire al successo" del piano di pace per Gaza "con tutti gli strumenti a nostra disposizione In particolare, fornendo sostegno alla governance e alla riforma dell'Anp. Saremo una forza attiva all'interno del gruppo dei donatori palestinesi. E forniremo finanziamenti dell'UE per la ricostruzione di Gaza". Lo scrive su X la presidente della Commissione Ursula von der Leyen definendo una "pietra miliare" l'accordo di pace e "un momento di sollievo per il mondo intero" il rilascio degli ostaggi.

Mercoledì riaprirà la missione dell'Ue al valico di Rafah. Lo annuncia su X l'Alto Rappresentante Kaja Kallas. La missione Eubam "può svolgere un ruolo importante nel sostegno al cessate il fuoco", scrive Kallas.