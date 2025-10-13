Netanyahu: "Ora bisogna occuparsi del disarmo di Hamas. Il 7 ottobre abbiamo pagato prezzo pesante"

«Abbiamo pagato un prezzo alto per questa guerra, ma i nostri nemici ora capiscono quanto sia potente e determinato Israele. Capiscono che attaccare Israele il 7 ottobre è stato un errore catastrofico. Capiscono che Israele è forte e che Israele è qui per restare. E questo, signor presidente, è il fondamento indispensabile della pace, la pace attraverso la forza». Lo ha affermato il premier israeliano Benjamin Netanyahu parlando alla Knesset di fronte al presidente Usa, Donald Trump

«Ora bisogna occuparsi del disarmo di Hamas - ha proseguito il premier - in modo che non sarà più una minaccia per Israele». . «Lei - ha aggiunto rivolgendosi al presidente Donald Trump che gli sedeva vicino - ha sostenuto la mia idea di mandare le truppe nelle loro roccaforti. Avevamo ragione, Hamas si è arresa. Lei ha cambiato la situazione».