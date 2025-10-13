Trump in Israele. "Questo accordo forse è la cosa più importante che ho fatto"

L'Air Force One con a bordo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atterrato all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, in Israele.

Ad accoglierlo sono arrivati il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu e la moglie Sara, l'inviato speciale Steve Witkoff, il consigliere e genero del presidente Jared Kushner, la figlia Ivanka e il presidente israeliano Herzog.

In un'intervista telefonica dall'Air Force One con Barak Ravid di Axios, mentre era in viaggio verso Israele, il presidente Trump ha dichiarato che l'accordo di pace per Gaza "potrebbe essere la cosa più importante in cui abbia mai preso parte".

Il presidente Usa Donald Trump è alla Knesset dove sta tenendo un discorso. Insieme a lui il premier israeliano Benyamin Netanyahu.

Trump: "Un nuovo inizio"

«Questo è un mio grande onore. Un grande e bel giorno. Un nuovo inizio». Lo ha scritto lo stesso presidente americano nel libro degli ospiti che ha firmato alla Knesset israeliana.