Trump, un giorno straordinario per il Medio Oriente. Il nipote di un prigioniero: "'Mio zio è morto da ostaggio, ma oggi è il giorno più bello"

Il vertice di Gaza è «un giorno straordinario per il Medio Oriente». Lo ha detto Donald Trump firmando l'accordo di pace per Gaza a Sharm el Sheik. Poco dopo è toccato al presidente egiziano al Sisi, con cui co-presiede il vertice egiziano sul futuro della Striscia, al presidente turco Erdogan e al premier del Qatar, tutti Paesi mediatori dell’accordo. Il pubblico ha tributato un applauso. «E' un giorno incredibile per il Medio Oriente, ci sono voluti tre mila anni per arrivare fin qui», ha aggiunto.
«Oggi è forse la giornata più bella degli ultimi due anni.» Roni lo ripete con un sorriso che si percepisce anche a distanza, in una giornata che per molti cittadini israeliani segna il ritorno alla speranza e alla vita. In questi lunghissimi mesi Roni ha vissuto sospeso tra ricordi e attese. Ha 27 anni, è italo-israeliano, nato a Roma ma da sette anni a Tel Aviv, dove lavora in progetti di collaborazione tra i due paesi. E la sua vita si è intrecciata per sempre con il massacro del 7 ottobre 2023, quando suo zio Shlomo Mantzur fu rapito da Hamas nel kibbutz di Kissufim, al confine con la Striscia di Gaza. Era l’ostaggio più anziano di tutti.
«Mio zio aveva 85 anni. Viveva nel kibbutz di Kissufim, una comunità proprio al confine con Gaza», racconta Roni, con la voce che pesa ogni parola. Shlomo era nato in Iraq, in una famiglia ebrea. Nel 1941 riuscì a salvarsi dal massacro del Farhud, fuggendo da Bagdah verso Israele. Ottant'anni dopo, la storia si è chiusa nello stesso luogo che aveva scelto per vivere nella sua terra. «Sono entrati in casa dei miei zii, hanno sparato all’interno e li hanno presi entrambi. Mia zia è riuscita a scappare, ma mio zio è stato portato a Gaza», racconta Roni che quella mattina era con la nonna a Tel Aviv, durante la festa di Simchat Torah, quando iniziarono a suonare le sirene.
«Siamo corsi nel bunker. Mia nonna ha provato a chiamare sua sorella che ha risposto solo 48 ore dopo, quando i soccorritori l’hanno salvata. È stata lei a dirci che mio zio era stato rapito», spiega. Per più di un anno la famiglia ha vissuto nell’incertezza. Poi, a febbraio, la notizia: «Il corpo di mio zio è stato restituito durante uno degli scambi tra Israele e Hamas. Per un anno e mezzo abbiamo sperato che fosse ancora vivo, finché non ci è stato comunicato che era deceduto». Le analisi hanno mostrato che Shlomo era morto nei primi giorni del sequestro: «È triste da dire, ma per noi è stato un sollievo sapere che non aveva sofferto a lungo nei tunnel di Hamas». E poi «per la nostra religione la sepoltura è fondamentale, e riavere il corpo è stato molto importante».
Nel giorno della liberazione e del ritorno, Roni guarda alle immagini degli altri ostaggi ora liberi con un’emozione trattenuta: «È forse la giornata più bella degli ultimi due anni, perché venti ostaggi sono tornati a casa dopo aver vissuto l'inferno». Poi si ferma, e aggiunge: «Proprio per la storia di mio zio capisco quanto sia importante per le famiglie riavere indietro anche solo i corpi dei propri cari. È una questione di dignità, di pace, di chiusura». Nel giorno in cui Israele tira un respiro di sollievo, le parole di Roni sono il promemoria di un dolore che non si cancella. Le parole di chi riesce comunque a condividere la gioia degli altri, pur non avendo qualcuno da riabbracciare.
