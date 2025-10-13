Trump, un giorno straordinario per il Medio Oriente. Il nipote di un prigioniero: "'Mio zio è morto da ostaggio, ma oggi è il giorno più bello"

Il vertice di Gaza è «un giorno straordinario per il Medio Oriente». Lo ha detto Donald Trump firmando l'accordo di pace per Gaza a Sharm el Sheik. Poco dopo è toccato al presidente egiziano al Sisi, con cui co-presiede il vertice egiziano sul futuro della Striscia, al presidente turco Erdogan e al premier del Qatar, tutti Paesi mediatori dell’accordo. Il pubblico ha tributato un applauso. «E' un giorno incredibile per il Medio Oriente, ci sono voluti tre mila anni per arrivare fin qui», ha aggiunto.

«Oggi è forse la giornata più bella degli ultimi due anni.» Roni lo ripete con un sorriso che si percepisce anche a distanza, in una giornata che per molti cittadini israeliani segna il ritorno alla speranza e alla vita. In questi lunghissimi mesi Roni ha vissuto sospeso tra ricordi e attese. Ha 27 anni, è italo-israeliano, nato a Roma ma da sette anni a Tel Aviv, dove lavora in progetti di collaborazione tra i due paesi. E la sua vita si è intrecciata per sempre con il massacro del 7 ottobre 2023, quando suo zio Shlomo Mantzur fu rapito da Hamas nel kibbutz di Kissufim, al confine con la Striscia di Gaza. Era l’ostaggio più anziano di tutti.