Fimi, "Famoso" di Sfera Ebbasta si conferma in vetta

Il trapper Sfera Ebbasta conferma la vetta alla classifica degli album più venduti in Italia secondo i dati offerti dalla Fimi. Non accenna dunque alcun declino il successo di «Famoso», l’ultimo album del ragazzo di Cinisello Balsamo, che nella sua playlist conta brani come la trap ballad «Bottiglie privè» e, soprattutto, «Baby», il duetto con il re del reggeaton mondiale J Balvin che risulta essere uno dei brani più ascoltati nel mondo.

Nuova entrata direttamente al secondo posto per il rapper Inoki, l’album si intitola «Medioego», è uscito solo da una settimana ma ha attirato l’attenzione di tutti gli appassionati di rap cosiddetto «old school», in realtà per la realizzazione del disco Inoki si è servito di molti artisti e producer della nuova scena rap italiana, uno su tutti Salmo, con il quale in passato era stato protagonista di diversi «dissing», che troviamo alla produzione di ben due brani.

Scendono al terzo posto i bergamaschi Pinguini Tattici Nucleari, l’EP si intitola «Ahia!» che è anche il titolo del primo romanzo del cantante Riccardo Zanotti, uscito lo scorso novembre. Rientra in chart direttamente al quarto posto il rapper genovese Ernia con il suo «Gemelli», album che contiene «Superclassico», una delle più ascoltate hit del 2020 e «Ferma a guardare», da qualche giorno proposta in una nuova versione proprio insieme ai ragazzi dei Pinguini Tattici Nucleari.

Quinta posizione dove troviamo «Bloody Vinyl 3», terzo capitolo della saga rap architettata dai producer Dj Slait, tha Supreme, Low Kidd e Young Miles. Una reunion dei più importanti rapper della scena italiana, specie quelli vicini alla crew Machete di Salmo. Precipita al sesto posto Luciano Ligabue con «7», il cofanetto che permette di ripercorrere i primi trent'anni di carriera del cantautore attraverso i 77 singoli estratti in questi anni dai suoi dischi e 7 brani inediti.

Altro rientro in chart in settima posizione, lui è Marracash, il disco si intitola «Persona» ed è certamente uno degli album rap più apprezzati da pubblico e critica dell’anno appena passato, nonostante la data di uscita segni 2019. Il prossimo 26 febbraio uscirà «Persona - Vinyl deluxe box», uno speciale cofanetto contenente tre vinili con le quindici tracce di «Persona» e i singoli «Neon - Le ali» (con Elisa) e «Sport + muscoli (Rmx)» (con Lazza, Paky, Luchè e Taxi B), inoltre il cofanetto sarà successivamente completato con l’uscita di un quarto vinile, contenente i nuovi pezzi registrati da Marracash negli ultimi mesi.

Dopo l’esplosione di Harry Styles ora tocca ad un nuovo One Direction proporre in classifica i suoi brani da solista, lui è Zayn e il suo disco, che occupa l’ottava posizione, si intitola «Nobody Is Listening».

Si torna al rap al nono posto, si tratta di «Shoot for the Stars, Aim for the Moon», primo e ultimo disco dell’americano Pop Smoke, morto a soli 20 anni lo scorso 20 febbraio a causa di una sparatoria durante una rapina nella sua abitazione. Il disco è uscito postumo e della produzione si è occupato in prima persona 50 Cent. Chiude la top ten il cantautore e produttore canadese The Weeknd, uno dei protagonisti della stagione musicale mondiale del 2020 con il suo album «After Hours».

© Riproduzione riservata