Una playlist per te. Presenza, assenza, mancanza...il regalo per la festa del papà? La musica

Conflittuale, allo specchio, delicato, dedicato, proiettato...il rapporto dei figli col papà la musica lo celebra da sempre. Presenza, assenza, mancanza. Ciascuno vive e canta il suo, a proprio modo. Questa playlist è una lista di regali, nella quale riconoscere e restituire parti di un legame ancestrale, carnale, spirituale. Per ripercorrerlo, ognuno sulla propria strada.

Nel nome, nelle richieste o proposte, nella memoria e nell'attesa. Con quella capacità che le note hanno di trascrivere le parole, di trasportare le dimensioni. Di immedesimare, riconoscere, armonizzare le emozioni, accomunare i sentimenti. Per la proprietà transitiva delle storie, per quella commutativa dei volti, per la capillarità del sangue e per la stessa natura delle cose.

Tra le tante canzoni dei papà ispirate dai figli, i tantissimi pezzi di figli per i propri papà. Nel giorno della tradizione, quello che guarda al ruolo putativo di San Giuseppe come esempio di gratuità, di non aspettativa, di costanza al di là dell'apparenza.

