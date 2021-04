Il Volo apre la stagione all'Arena col tributo al maestro Ennio Morricone

Sabato 5 giugno sarà "Il Volo" ad aprire il 2021 dell’Arena di Verona con uno straordinario concerto-evento in onore del maestro Ennio Morricone. Dopo avergli dedicato il brano «Your Love» sul palco di Sanremo, il trio celebrerà il Maestro all’Arena con «Il Volo - Tribute to Ennio Morricone», ripercorrendo musiche leggendarie, accompagnato da una grande orchestra sinfonica. Questo viaggio dentro l’arte e la musica del geniale compositore del Novecento, farà il giro del mondo e sarà trasmesso in diretta tv. «Il Volo - Tribute to Ennio MOrricone» è anche il titolo del prossimo impegno discografico per Sony Music di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Da sempre Il VOLO è legato al Maestro, con il quale ha condiviso il palco nel 2011 in Piazza del Popolo a Roma, esibendosi con il brano «E più ti penso» su un medley dei temi musicali composti da Ennio Morricone per i film «C'era una volta in America» e «Malèna».

Anche nei numerosi concerti in tutto il mondo, il trio italiano ha spesso presentato «E più ti penso», come tributo a una delle più grandi eccellenze italiane, patrimonio culturale di tutto il mondo. «Interpretare Ennio Morricone è un onore, una responsabilità e una sfida, da mesi stiamo lavorando sul vasto repertorio del Maestro. Sarà emozionante tornare ad esibirsi, in questo periodo particolare, proprio all’Arena di Verona, a cui siamo molto affezionati perché come noi fa da ponte tra tradizione e contemporaneità», hanno dichiarato i tre artisti. Rinviate invece le date del Volo programmate all’Arena per il 29 e 30 agosto 2021, viste la grande affluenza di pubblico già prevista e le limitazioni relative alla capienza dovute alle disposizioni governative in materia di contenimento della pandemia.

