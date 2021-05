Addio al cantante Bj Thomas, vinse cinque premi Grammy

Morto il cantante BJ Thomas, l’interprete di "Raindrops Keep Fallin' On My Head". L’artista è spirato all’età di 78 anni per complicazioni di un tumore ai polmoni presso la sua abitazione ad Arlington, Texas. Billie Joe Thomas, vincitore di cinque premi Grammy, era stato attivo nel mondo della musica specialmente - come riporta l'Independent - tra gli anni Sessanta e Settanta. "Raindrops Keep Fallin' On My Head" era stata composta da Burt Bacharach per per la colonna sonora di "Butch Cassidy" del 1969 con Paul Newman e Robert Redford. Il singolo raggiunse il primo posto nelle classifiche statunitensi e vinse un premio Oscar per "Best Original Song". (ITALPRESS)

