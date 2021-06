Si chiamerà Mille ed uscirà l'11 giugno. Orietta fierissima vestita di fucsia, con la maglia con le conchiglie che tanto ha fatto parlare di lei a Sanremo.

Altrettanto eleganti e griffati i suoi compagni di viaggio in questo stilosissimo singolo. L'amore non può che essere sbocciato sul palco del festival che li ha visti assoluti protagonisti anche se di generazioni e stili completamente diversi. Ma c'è il senso dell'ironia e dello spettacolo che li accomuna e li legherà anche in questa nuova avventura.