Morto Salvatore, fratello di Pino Daniele e volto della copertina di "Terra mia"

Un fratello del cantautore Pino Daniele, Salvatore, è deceduto nella sua abitazione a Napoli in via San Giovanni Maggiore Pignatelli. A quanto apprende l’AGI, il decesso è avvenuto per arresto cardiocircolatorio. Sul posto i carabinieri della Compagnia Napoli Centro e personale del 118.

Salvatore Daniele, 56 anni, era noto per essere stato il volto della copertina del disco "Terra mia", primo album in studio del cantautore napoletano scomparso nel 2015, edito da Emi nel 1977. La casa in cui abitava nel centro storico di Napoli era quella in cui aveva vissuto anche la madre di Daniele, ed è quella dalla quale l’uomo aveva esposto una striscione contro la Lega. Salvatore Daniele era dipendente di un consorzio di bacino per lo smaltimento rifiuti.

