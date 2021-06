La musica di Allevi, Nannini, Mario Biondi: ecco concerti e festival in Calabria 2021 - L'ELENCO

La Calabria che suona, che canta, che ascolta e riapre. Un'estate (che si spingerà fino ad autunno inoltrato) che sa di ripartenza, ricca di cartelloni e concerti, tra grandi nomi ed eventi per tutti i gusti.

Saranno cinque le date in cartellone del “Roccella Summer Festival”. Oltre a quelli già annunciati di Francesco De Gregori e la sua band (il 5 agosto); Fiorella Mannoia con il tour “Padroni di niente” (il 13 agosto); Max Pezzali con lo show “Max 90 live” (il 17 agosto); Gianna Nannini con il live ispirato al suo ultimo album “La differenza” (il 18 agosto)... è stato ufficializzato, infatti il nome del quinto artista che sarà ospite della prima edizione della rassegna: si tratta di Mario Biondi, che farà tappa al Teatro al Castello il prossimo 20 agosto alle 21.30 con il suo nuovo tour live che segue l’uscita del suo ultimo lavoro discografico “Dare”, pubblicato a gennaio scorso all’indomani del suo cinquantesimo compleanno.

A Diamante, incastonati nella cornice del Teatro dei Ruderi di Cirella, ancora una grande manifestazione. Da Giovanni Allevi, che col suo piano ha scelto la Calabria e il lungomare di Reggio per presentare il suo nuovo lavoro. All'intrattenimento teatrale di De Martino-Izzo-Paolantoni e il trasformismo di Arturo Brachetti. Passando attraverso il "Meridionale Tour" di Aiello, figlio di questa terra, il ritorno di Massimo Ranieri e Vinicio Capossela.

Ci sarà anche "Songs", un importante tassello nella carriera di Umberto Tozzi, che per la prima volta porterà in giro uno show completamente acustico. Il pubblico avrà la possibilità di ascoltare i suoi più grandi successi e alcune canzoni che non sono mai state eseguite in concerto, chicche del suo repertorio, recuperate per l’occasione e a cui verrà data una nuova, emozionante, veste acustica.

Di seguito un elenco (IN AGGIORNAMENTO) degli eventi principali, con i nomi che affolleranno piazze e teatri dell'Isola.

RASSEGNE E FESTIVAL

"ROCCELLA SUMMER FESTIVAL" - TEATRO AL CASTELLO, ROCCELLA JONICA

Francesco De Gregori - 5 AGOSTO

Fiorella Mannoia - 13 AGOSTO

Max Pezzali - 17 AGOSTO

Gianna Nannini - 18 AGOSTO

Mario Biondi - 20 AGOSTO

"FATTI DI MUSICA" - TEATRO DEI RUDERI DI CIRELLA, DIAMANTE

Giovanni Allevi - 11 AGOSTO

Vinicio Capossela - 11 AGOSTO

"Che coppia noi 3" (con Stefano De Martino, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni) - 12 AGOSTO

Massimo Ranieri - 17 AGOSTO

"Pierino il lupo e l'altro. Concerto con Arturo Brachetti" - 20 AGOSTO

Aiello - 21 AGOSTO

ELENCO PER DATE

LUGLIO

24.07 Motta - Abbazia Santa Maria di Corazzo, Carlopoli

AGOSTO

04.08 Davide Shorty - Ecolandia, Reggio Calabria

05.08 Davide Shorty - Piazza Roberto Guiscardo, Roseto Capo Spulico

05.08 Francesco De Gregori - Teatro al Castello, Roccella Jonica

11.08 Vinicio Capossela - Teatro dei Ruderi di Cirella, Diamante

11.08 Giovanni Allevi - Teatro dei Ruderi di Cirella, Diamante

12.08 Stefano De Martino, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni - Teatro dei Ruderi di Cirella, Diamante

13.08 Fiorella Mannoia - Teatro al Castello, Roccella Jonica

13.08 Gio di Tonno - Parco Archeologico, Mileto

14.08 Umberto Tozzi - Viale Campanella, Cittanova

17.08 Arisa - Arena Alberto Neri, Reggio Calabria

17.08 Massimo Ranieri - Teatro dei Ruderi di Cirella, Diamante

17.08 Max Pezzali - Teatro al Castello, Roccella Jonica

18.08 Gianna Nannini - Teatro al Castello, Roccella Jonica

20.08 Arturo Brachetti - Teatro dei Ruderi di Cirella, Diamante

20.08 Mario Biondi - Teatro al Castello, Roccella Jonica

21.08 Aiello - Teatro dei Ruderi di Cirella, Diamante

24.08 Aiello - Piazza Castello, Reggio Calabria

26.08 Francesca Michielin - Piazza Castello, Reggio Calabria

OTTOBRE

12.10 Modà - PalaCalafiore, Reggio Calabria

23.10 Negramaro - PalaCalafiore, Reggio Calabria

NOVEMBRE

20.11 Brunori Sas - PalaCalafiore, Reggio Calabria

IN AGGIORNAMENTO

© Riproduzione riservata