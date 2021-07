Morgan Icardi, direttore d'orchestra a 14 anni. Già idolo dei giovani nel mondo

Ha cominciato a suonare a 5 anni e oggi, a soli 14 anni, è tra i più giovani pianisti e direttori d’orchestra del mondo. Si chiama Morgan Icardi, è torinese ed è già l’idolo dei giovani appassionati di musica classica che gli scrivono da tutto il mondo. I suoi primati sono tanti, da vero "'enfant prodige": sarà il più giovane studente di sempre della Scuola Civica Claudio Abbado di Milano, dove quest’anno intraprenderà il percorso di studi del triennio accademico in Direzione d’Orchestra. E poi il suo primo album «Mozart Across Boundaries», uscito da pochi giorni, che è composto da 2 CD e un DVD.

«Spero che questo album parli anche a tutti i ragazzi della mia età - racconta Morgan - grazie ai canali social, mi rivolgo a tantissime persone in tutti i continenti, che in alcuni casi non hanno mai avuto l’occasione di conoscere il valore della musica classica. Molti mi scrivono per dirmi che hanno scoperto un universo nuovo, meraviglioso».

