Svolta Britney Spears, il padre chiede la fine della tutela legale

Il padre della postar Britney Spears ha firmato una petizione per porre fine alla tutela legale che ha sulla figlia. La notizia, riportata da molti media americani, tra cui Variety, arriva dopo una estate in cui la cantante aveva chiesto a un giudice di mettere fine alla supervisione su i suoi beni che il padre esercita, ottenendo il rigetto del suo ricorso nei primi giorni di agosto.

Nella petizione, si fa presente che Britney Spears rivuole il controllo sulla sua vita, «vuole essere in grado di prendere decisioni sulle sue cure, su quando e come andare in terapia, controllare le sue finanze senza una supervisione, sposarsi e avere figli, se lo desidera». Nel documento Jamie Spears sottolinea che «vuole il meglio per sua figlia, e se ritiene di poter gestire la sua vita è giusto abbia una chance».

Britney Spears, 39 anni, arrivata al successo da giovanissima, pluripremiata per le sue hit mondiali, nel 2007 ebbe un crollo emotivo reso pubblico dalla rasatura totale dei capelli, perdendo la custodia dei figli, finendo ricoverata anche in un reparto psichiatrico, ed è sotto la tutela del padre dall’anno seguente. Nel 2015 ha già riottenuto la custodia dei figli.

© Riproduzione riservata