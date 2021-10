Appello dei Negramaro: vogliamo suonare in Sicilia, ma non c'è un palazzetto in regola

Il tour invernale dei Negramaro, al via a marzo 2021, quest'anno rischia di non toccare la Sicilia. Il problema? Come spiega Andrea De Rocco dei Negramaro in una video-intervista su Gds.it sembra essere la mancanza di strutture al chiuso messe in regola in grado di ospitare il concerto.

Per questo la band lancia un "appello" per riuscire a esibirsi anche nell'isola. “Abbiamo chiesto di avere una data in Sicilia ma non è stato possibile, – spiega il musicista pugliese - Purtroppo il posto più vicino è Reggio Calabria. Penso che in Sicilia manchi una struttura, un palazzetto che abbia tutto in regola per poter ospitare un concerto dei Negramaro”.

Speriamo che nelle prossime ore si trovi una struttura idonea a ospitare il concerto del gruppo salentino che anche in Sicilia vanta numerosissimi fan.

