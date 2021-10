Festival di Sanremo: 24 cantanti, tornano demoscopica e pubblico all'Ariston

Limato, corretto, rivisto e approvato. La Rai ha ufficializzato il Regolamento per il Festival di Sanremo 2022 - il terzo affidato alla direzione artistica di Amadeus -, tra conferme e qualche novità, tra cui il ritorno della Giuria Demoscopica e del pubblico in sala all’Ariston con Green Pass. Ventiquattro gli artisti in gara - 22 scelti da Amadeus più i due vincitori di Sanremo Giovani -, come già annunciato, con un meccanismo di votazione rinnovato che prevede tre giurie autonome per i giornalisti accreditati nelle prime due serate (carta stampata, Radio e Tv, Web) e il debutto della giuria "Demoscopica 1000", oltre alla conferma del Televoto.

Niente eliminazioni per la manifestazione in programma dall’1 al 5 febbraio in diretta su Rai1, RaiPlay e Radio2. Confermata la serata speciale delle cover per venerdì 4 febbraio, durante la quale gli artisti eseguiranno - da soli o con un ospite - un brano italiano o anche straniero scelto tra gli anni '60 e gli '80. Torna il pubblico, dunque, dopo la sala desolatamente vuota dello scorso anno causa covid, ma saranno ammessi solo spettatori muniti di green pass. Per quanto riguarda le votazioni, durante le prime due serate è previsto che la Giuria dei giornalisti accreditati si divida in tre componenti di voto autonome: una giuria della carta stampata e delle tv, una delle Radio e una del web.

Nella quarta e nella quinta serata, invece, la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web voteranno in maniera come unica componente, aggiungendosi al Televoto e alla Giuria «Demoscopica 1000», composta da mille componenti selezionati secondo criteri di età e di provenienza geografica, che voteranno da remoto tramite app. Martedì 1 e mercoledì 2 febbraio sono eseguite 12 canzoni in gara da parte dei rispettivi 12 Artisti votate, in maniera disgiunta, dalle 3 componenti di voto della Giuria della Stampa e Tv (33%), Radio (34%) e Web (33%).

Dopo la votazione, viene stilata una classifica delle 12 canzoni/Artisti eseguite in ciascuna delle due serate. Nella terza serata si esibiscono tutti e 24 gli artisti, a votare sono il pubblico attraverso il Televoto (50%) e la Giuria Demoscopica 1000 (50%). Nella serata "Cover» votano tutte le giurie: Televoto (34%), Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e Demoscopica 1000 (33%). In finale le 24 canzoni in gara vengono votate dal Televoto. Il risultato della serata insieme a quello delle serate precedenti determina una nuova classifica delle 24 canzoni/Artisti. I primi tre brani si sfideranno per la vittoria finale, con le votazioni di Televoto (34%); Stampa, Tv, Radio e Web (33%); Demoscopica 1000 (33%). Le candidature dei brani (rigorosamente entro i 4 minuti di lunghezza) al Festival potranno essere presentate alla Rai entro l'1 dicembre e gli artisti scelti saranno resi noti il 15 dicembre durante la serata finale di Sanremo Giovani su Rai1.

