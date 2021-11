Sanremo Giovani, ecco Martina Beltrami in gara col brano "Parlo di te". VIDEO e TESTO

Martina Beltrami è una cantautrice nata e cresciuta a Rivoli (TO). Partecipa all'edizione 2020 del celebre talent show “Amici di Maria de Filippi”. Il suo percorso nella scuola e le sue performance la portano fino alla fase serale del programma. Martina è vera, esprime le sue emozioni attraverso la musica che scrive e i suoi fan ritrovano la propria vita in ogni nota, in ogni testo.

Il prossimo 15 dicembre sarà tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani (solo in 2 accederanno alla gara dell'Ariston insieme ai "Big") con "Parlo di te" (clicca qui per ascoltare il brano).

Martina Beltrami, ecco chi è

Il 12 Giugno 2020 esce, per Fiero Dischi/Artist First, il suo primo singolo “Luci accese” col quale ottiene un successo immediato entrando nelle prime posizioni delle classifiche su Spotify e Apple Music.

Esordisce alla posizione nr.1 nella classifica dei singoli di iTunes, entra nella playlist “New Music Friday” di Spotify e rimane per quasi un mese nella “Viral 50” sempre di Spotify.

Martina Beltrami è, inoltre, uno dei volti italiani della campagna globale di Spotify "Unlike Any Other", dedicata agli artisti appartenenti alla comunità LGBTQIA+.

Il 23 Ottobre dello stesso anno esce per Fiero Dischi/Artist First il suo secondo singolo dal titolo “Ti vengo a cercare”, replicando il successo del primo singolo e avvicinando a se sempre più persone che si innamorano della sua voce.

Il 28 Maggio 2021 viene pubblicato il terzo singolo “Per dirti che (mi spiace)” sempre per Fiero Dischi/Artist First. Il brano entra in rotazione su alcune delle più importanti radio nazionali.

Con all’attivo soltanto tre singoli riesce a raggiungere 5 Milioni di Streaming su Spotify, affermandosi come una delle artiste più promettenti nel panorama della musica italiana.

Martina è in studio per terminare quello che sarà il suo primo attesissimo album.

Parlo di te, IL TESTO