Sanremo Giovani, ecco Oli? in gara col brano "Smalto e tinta". VIDEO e TESTO

Oli? è la rivoluzione del pop degli anni venti.

Il prossimo 15 dicembre sarà tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani (solo in 2 accederanno alla gara dell'Ariston insieme ai "Big") con "Smalto e tinta" (clicca qui per ascoltare il brano).

Oli?, ecco chi è

Il giovane talento veneto è ben determinato a creare un'ammaccatura nella cultura musicale moderna, il suo sound fonde melodie catchy a testi intimisti e generazionali con chitarre e 808 distorte. La nuova era del pop parte da qui: un mix di atmosfere che vanno dai band storiche dell'emo e del pop-punk come My Chemical Romance e Blink-182, passando per reference moderne come Machine Gun Kelly e Yungblud.

Smalto e tinta - IL TESTO

Marco non sa mai che scarpe scegliere

Anna scatta foto a letto in Aftersex

lei mi bacia e mi ripete

“quella gonna sta meglio a te che a me”

mi spoglia prima che

io non le dica niente

ha labbra come il mare

e il sale sulla pelle

lui mi brucia come l’alcol

come il sole sull’asfalto

ma non mi dispiace affatto, no

Ho rifatto lo smalto e la tinta soltanto per te

che pensavo che fossimo due e invece ora siamo tre

tipo io, te e lui

tipo io e te, lei

e okay

leva i vestiti di dosso

mettimi le mani al collo

fuori controllo

che ho rifatto lo smalto e la tinta soltanto per te

Seconda strofa

svegli a quest’ora

la nostra storia

tipo post sbornia

noi che cadiamo sempre più giù

siamo mille persone: è Beautiful

per tutta la notte

siamo troppi ma chi se ne fotte

amiamoci ancora più forte

sempre più forte

Ho rifatto lo smalto e la tinta soltanto per te

che pensavo che fossimo due e invece ora siamo tre

tipo io, te e lui

tipo io e te, lei

è okay

leva i vestiti di dosso

mettimi le mani al collo

fuori controllo

che ho rifatto lo smalto e la tinta soltanto per te

che pensavo che fossimo due e siamo già più di tre

tipo io, te e lui

tipo io e te, lei

è okay

leva i vestiti di dosso

sai tutto quello voglio

bevimi un sorso

che ho rifatto lo smalto e la tinta soltanto per te