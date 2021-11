Sanremo Giovani, ecco Yuman in gara col brano "Mille notti". VIDEO e TESTO

YUMAN, classe ‘95, nasce a Roma da padre capoverdiano e mamma romana. La musica diventa fin da subito un bisogno, una missione. Non ancora maggiorenne, inizia a scrivere i suoi primi brani e si sposta, nel 2015, a Londra e Berlino, per continuare il suo percorso artistico e umano, immerso nei tessuti stimolanti delle due città. Nel 2016 torna a Roma ed entra in contatto con la Leave Music, che se ne innamora e decide di produrlo, affiancandogli Francesco Cataldo come produttore artistico. Nascono nuovi brani e nel 2017 firma per Universal Music.

Il prossimo 15 dicembre sarà tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani (solo in 2 accederanno alla gara dell'Ariston insieme ai "Big") con "Mille notti" (clicca qui per ascoltare il brano).

Yuman, ecco chi è

Il 9 novembre 2018 esce “Twelve”, il primo singolo, mixato da Chris Lord Alge (Green Day, Muse, Joe Cocker), che entra in rotazione in radio fm come 102.5, Radio Deejay, Radio Rai e arriva in vetta ad alcune importanti playlist Spotify, come Viral 50 Italy e Viral 50 Swiss. A marzo 2019 esce il secondo singolo “Run”, inserito nella DSCVR New Music Italia di Vevo, la playlist dedicata ai nuovi artisti da tenere d'occhio. Grazie a "Run", YUMAN viene notato anche in Germania: parte un tour estivo e viene ospitato dal Die Pierre M. Krause Show del network nazionale SWR3". Non solo. In primavera, YUMAN è sulla copertina de Il Venerdì di Repubblica, assieme a Mahmood, Rancore e Chadia Rodriguez, MTV lo proclama "Artista del mese" e YouTube lo inserisce tra 10 artisti più promettenti del 2019.

A settembre esce disco d’esordio “Naked Thoughts”, che YUMAN presenta a Radio1 Music Club, Radio2 Social Club e Radio1 Note di sport. Nel 2019 è ospite di "Retape", la rassegna curata da Ernesto Assante, critico musicale e editorialista de La Repubblica, all'Auditorium Parco della Musica di Roma, ed è uno dei pochi artisti italiani scelti dal prestigioso festival “South By Southwest” (SXSW), che si svolge ogni anno a Austin, in Texas.

A metà del 2021, YUMAN pubblica il suo nuovo singolo, “I AM”, che presenta in Italia a Radio1 Music Club, Radio2 Social Club, PlayMag (RaiPlay), Webnotte di La Repubblica e, in Gran Bretagna, a London One Radio, Premier Radio e Chat and Spin Radio. Il brano viene trasmesso da radio fm di tutta Italia e, all’estero, da Radio Falš (Croazia), Radio Belgique FM (Bruxelles) e Big Bang Radio WNIA 89.1FM (North Carolina). Il video esce anteprima esclusiva su Billboard Italia.

YUMAN unisce la passione al lavoro, la musica alla sua spiccata sensibilità. Cade e si rialza sempre. Perché una cosa è certa: anche se attraversiamo momenti difficili, la musica in qualche modo ci salverà.

Mille notti - IL TESTO

Non mi spegnerai

con i tuoi sbalzi d’umore

non mi abbaterai

solo con un pungo al cuore

sono sempre io

che ho smesso di ascoltarti

da un po’ di anni ormai

se cerco un senso

è inutile

perché se poi non c’è Forse mille notti proverei

a parlarti ancora, ancora e poi

avessi anche solo un’ora in più

per spiegarti cosa voglio da te Hai ragione tu

forse sono io che sto cambiando

non ragiono più

mentre ti fisso e mi domando

cosa cresco a fare

se poi finiamo ad essere simili io e te

ma prova a darmi indizi utili

per capire me e te

per capire me e te

per capire me Forse mille notti proverei

a parlarti ancora, ancora e poi

avessi anche solo un’ora in più

per spiegarti cosa voglio, cosa voglio da te A me serve una medicina che sopprima il dolore

a me serve un amore ed una sola motivazione

per credere ancora in te

per credere ancora in te

per poterti chiamare

per dire le cose che ora mi suonano Forse mille notti proverei

a parlarti ancora, ancora e poi

© Riproduzione riservata