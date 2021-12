Sanremo Giovani, ecco Esseho in gara col brano "Arianna". VIDEO e TESTO

Matteo Montalesi aka ESSEHO, Artista classe ’97, polistrumentista, autore e produttore romano.

Il prossimo 15 dicembre sarà tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani (solo in 2 accederanno alla gara dell'Ariston insieme ai "Big") con "Arianna" (clicca qui per ascoltare il brano)

Esseho, ecco chi è

Dopo l’esordio sulle piattaforme digitali con il singolo “Bambi”, brano che ha superato i 3 milioni di streams ed ottenuto la copertina “Graffiti Pop” di Spotify, prodotto dallo stesso artista con Amanda Lean e Not for Climbing insieme a Niccolò Contessa e Sine, già noti nel circuito discografico per aver lavorato a progetti di successo come Coez, I Cani, Noyz Narcos, Gemello e molti altri. “Bambi” è un brano leggero da cui farsi trasportare, un pop accurato ed immediato in cui le linee vocali ed il suono caldo delle acustiche immergono l’ascolto in atmosfere avvolgenti e rilassanti. Nel videoclip del brano una giovane skater “danza”, dall’alba al tramonto, su un longboard per le vie di Lisbona, nei pressi della Praia de Santa Cruz. “Bambi” ottiene un importante riscontro dai networks radiofonici, presentato nel programma “Deejay chiama Italia” di Linus e Nicola Savino, entrando nella “TOP 20 indipendenti” del circuito Earone, con il supporto di importanti realtà radiofoniche nazionali.

A Gennaio 2021 si presenta con il suo secondo singolo “Costellazioni”, confermando l’attenzione del pubblico, superando in pochissimo tempo il mezzo milione di streams ed ottenendo la copertina “Indie Italia” di Spotify per due settimane consecutive. Il brano “Costellazioni” viene selezionato da MTV New Generation ed inserito come artista del mese, entrando in alta rotazione su MTV Music. L’Artista si posiziona nel mondo live, partecipando all’evento Milano Music Week per Adidas nella storica location milanese “Santeria – Toscana 31” e, successivamente, nel programma televisivo di Rai 2 “Magazzini Musicali”, dove si esibisce con i brani “Bambi” e “Costellazioni”. L’ultimo inedito “Michelle”, prodotto insieme a Niccolò Contessa e Sine, conferma non solo la sua espressività autentica ma anche la crescita solida e costante caratterizzata da un’originale capacità compositiva e interpretativa. Il brano assieme al precedente singolo “Costellazioni” sono contenuti nella colonna sonora della serie Netflix “Summertime” giunta alla seconda stagione uscita il 3 giugno 2021. Il suo disco d’esordio si intitola “Aspartame”, con oltre 5 milioni di streams, è online sulle piattaforme dall’11 giugno 2021 per Bomba Dischi / Universal Music, dove al suo interno troviamo la focus-track dal titolo “Bollicine“, brano prodotto insieme a Orang3, già produttore multiplatino, di artisti del calibro di Achille Lauro, Coez, Salmo, Gemitaiz e molti altri del panorama musicale nazionale. A seguito del successo del disco, nell’estate 2021, parte la tournée di 15 date nei maggiori festival nazionali.

Arianna - IL TESTO

Troppi baci che scordi

sei come me

io ora sento che soffri

se riuscissi a fidarmi

giuro mi porti in alto

che quasi sfioro gli aironi

mi spogli gli ormoni

odio certe situazioni, vorrei di più

e tu sei brava a far finta di niente

e mezzo bacio non vuol dire per sempre

ma certe labbra rimangono impresse

Ma dimmi come fai

mi strappi gli occhi col sorriso, ahia no

fammi quello che vuoi

se spari al pezzo senza mira sei pazza

e io ancora no

e tu quanti ma

troppo piccola per due questa città

È così fragile il filo, Arianna

Sei così brava a vestirti

quanto ti spoglierei

tu che non riesci a capirmi

quanto di scoprirei

hai dentro diavoli

mi parli degli altri

divento matto si

i sensi di colpa hanno i tentacoli

siamo due pezzi di cristalli

i vasi hanno le ferite nascoste

distanti

ma tu sei brava a lasciarmi per sempre

e mezzo bacio non vuol dire niente

ma certe labbra rimangono impresse

Ma dimmi come fai

mi strappi gli occhi col sorriso, ahia no

fammi quello che vuoi

se spari al pezzo senza mira sei pazza

e ancora no

e tu quanti ma

è troppo piccola per due questa città

È così fragile il filo Arianna

e ancora, e ancora

tanto tu non mi passi mai

ancora, ancora, ancora

mi si spezza il fiato

dimmi come fai

dimmi come fai

dimmi come fai

mi strappi gli occhi col sorriso

È così fragile il filo, Arianna, no