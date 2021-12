Sanremo Giovani, ecco Bais in gara col brano "Che fine mi fai". VIDEO e TESTO

BAIS è il secondo cognome di Luca Zambelli, classe 1993, cresciuto a Bassano del Grappa e trasferitosi a Milano. Sull’ onda dell’indie solare e lisergico dei Tame Impala e Mac de Marco, BAIS è un progetto solista che suona e scorre come un fiume malinconico ma sereno.

Il prossimo 15 dicembre sarà tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani (solo in 2 accederanno alla gara dell'Ariston insieme ai "Big") con "Che fine mi fai" (clicca qui per ascoltare il brano).

Bais, ecco chi è

BAIS è un cantautore che suona perfettamente il pianoforte e la chitarra, strumenti da cui difficilmente si separa. Altissimo e estremamente timido, BAIS è capace di trasportare chi lo ascolta in un mondo parallelo. Le sue capacità vocali e musicali gli mantengono i piedi per terra quando sembra potrebbe volare via dal palco, creando così negli spettatori un moto di dolcezza e incanto.

Il suo disco di esordio, Apnea, è uscito con Sugar nel 2020. Una fusione tra pop malinconico, R&B e suoni alternativi, Apnea è un disco acquatico ispirato alla sensazione di vuoto e pieno insieme che si prova guardando con profondità dentro di sé. Grazie alla sua formazione di fotografo, L’EP è accompagnato da un’estetica sofisticata, con video cinematografici intrisi di tramonti, acqua e sole. È grazie a questa unione tra delicatezza e complessità musicale che Bais si posiziona come un promettente e originale astro del panorama indie italiano.

Che fine mi fai - IL TESTO

Torni mai, torni mai

indietro nel tempo

con lo sguardo fisso

tanto sai non ci vai mai a letto

stanotte

non lo sai, non lo sai

di cosa sono fatto io

dopo un altro addio

credere ancora a te

sai che non mi conviene mica

Sei contromano

ti schianti poi mi dici piano

sfuggi di mano

urli come un gabbiano, piano

che fine mi fai

che fine mi fai

che fine mi fai

fare

che ti venderai

che ti venderai

che ti venderai

il cane

Dormi mai, dormi mai

in piedi sul letto

si ma fammi un fischio

credere ancora a noi due

è una bella fatica

Sei contromano

ti schianti poi mi dici piano

sfuggi di mano

urli come un gabbiano, piano

che fine mi fai

che fine mi fai

che fine mi fai

fare

che ti venderai

che ti venderai

che ti venderai

il cane

Sei contromano

ti schianti poi mi dici piano

sfuggi di mano

e urli come un gabbiano, piano

che fine mi fai

che fine mi fai

che fine mi fai

fare

che ti venderai

che ti venderai

che ti venderai

il cane

