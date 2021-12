Sanremo Giovani, ecco Littamè in gara col brano "Cazzo avete da guardare". VIDEO e TESTO

Angelica ha 25 anni e viene da un paese della provincia di Padova. Ha studiato canto dall'età di 16 fino all'anno scorso.

Il prossimo 15 dicembre sarà tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani (solo in 2 accederanno alla gara dell'Ariston insieme ai "Big") con "Cazzo avete da guardare" (clicca qui per ascoltare il brano)

Littamè, ecco chi è

Da un anno sta cercando di scrivere canzoni sue perché sente la necessità di comunicare qualcosa.

A parole non è molto brava quindi cerca di dirlo attraverso la musica.

Spesso canta a matrimoni accompagnata da un'amica alla chitarra.

Ha partecipato a vari concorsi e l'ultimo a cui ha preso parte, il "Fatti Sentire", ha trasmesso la serata su Rai2 in seconda serata.

E’ timida, testarda e non molla mai.

Vorrebbe vivere in un mondo pieno di musica.

Cazzo avete da guardare - IL TESTO

Quando usciamo di qua

ci teniamo l’acqua in bocca perché

fuori sentono tutto ma nessuno ascolta

quando usciamo di qua

mi fa strano sta maglietta perché

Snoopy non fa tendenza

ma non posso farne senza

come i venerdì quando gioco a volley

che almeno fanno figo i lividi

ma fuori di qui tengo giù le maniche

le lacrime, che leggere tra le righe sulle braccia

non è facile

Fuori c’è un deserto

e dentro c’ho una città

dove in centro suona la mia musica strana

stretta nel casino

mi guardo le All Star

sono un’isola

nel mare

Cazzo avete da guardare

alla mia festa si balla male

alla mia festa si balla male

ma cazzo avete da guardare

sotto la pelle c’è solo carne

sotto la pelle c’è solo carne

Quando usciamo di qua

c’è da camminare in fretta

oggi hanno messo pioggia

e vorrei berla tutta

come i venerdì freddo tra i denti

che poi così

mi ammanetti i polsi

eccomi qui che tengo giù le maniche

le lacrime sì i miei silenzi parlano

perché è così difficile

fuori c’è un deserto

e dentro c’ho una città

dove in centro suona la mia musica strana

come un adesivo staccato a metà

troppo dura da strappare

Cazzo avete da guardare

alla mia festa si balla male

alla mia festa si balla male

ma cazzo avete da guardare

sotto la pelle c’è solo carne

sotto la pelle c’è solo carne

Stretta nel casino

mi guardo le All Star

sono un’isola

nel mare

Cazzo avete da guardare

sotto la pelle c’è solo carne

sotto la pelle c’è solo carne

solo carne

