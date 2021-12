XFactor 2021, vince Baltimora. Battuto in finale gIANMARIA. E' il bis per Hell Raton

Una finalissima tra musica, ospiti e spettacolo ha eletto Baltimora vincitore di X Factor Italia 2021. La serata è cominciata con l'esibizione dei Maneskin, band fenomeno globale che proprio a X Factor ha mosso i primi passi verso la notorietà. A darsi battaglia a suon di note, sotto i riflettori dell'ultimo atto dello show di Sky prodotto da Fremantle, si sono presentati Baltimora, Bengala Fire, Fellow e gIANMARIA, ovvero un concorrente a testa per ciascun giudice, rispettivamente Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika ed Emma.

Baltimora, nome d'arte di Edoardo Spinsante, ha battuto allo scontro finale gIANMARIA, dato per favorito. Il giovane artista anconetano - ha appena 20 anni - ha portato alla vittoria il suo giudice Hell Raton a fare la doppietta dopo il trionfo di Casadilego nel 2021.

Tre sono state le manche della serata, con eliminazioni decretate dal televoto, tra duetti, 'best of' e inediti. "Parafrasando Lucio Dalla - ha detto Agnelli - spero che questa possa essere la sera dei miracoli". "Questa sera ho voglia di ballare - ha detto invece Mika al termine della prima manche - come tutta l'Italia vuole". Gli attesissimi ospiti internazionali, i Coldplay, si sono invece presentati in scena con i singoli 'High Power' e 'My Universe', dall'ultimo album del gruppo, 'Songs Of The Spheres'.

