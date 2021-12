Sanremo Giovani, ecco Samia in gara col brano "Fammi respirare", VIDEO e TESTO

Samia nasce a San'a, nello Yemen. Metà somala e metà yemenita, si trasferisce in Italia a 4 mesi.

Il prossimo 15 dicembre sarà tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani (solo in 2 accederanno alla gara dell'Ariston insieme ai "Big") con "Fammi respirare" (clicca qui per ascoltare il brano)

Samia, ecco chi è

All’età di 3 anni viene adottata da quella che è oggi la sua famiglia. Si dice che da piccola, appena sveglia, si alzava ed iniziava a cantare e ballare, facendo intendere da subito le sue passioni e intenzioni verso quello che lei stessa chiama il suo "psicofarmaco per l'ansia". Ad oggi Samia conferma la sua voglia di cantare appena sveglia, ma solo dopo un buon caffè e il mantra: "daje che je la posso fa!” Nella vita di tutti i giorni: turbolenta, ironica, irrequieta e folle. Nella sua musica si può percepire la spinta ad uscire fuori verso la luce, ma allo stesso tempo a conoscere il buio e il fumo che fanno parte della vita. A ottobre 2021 esce per Leave Music con un 45 giri digitale che contiene i brani “Volume spento” e “Piove”. Nei suoi brani si riescono a sentire perfino gli odori. I testi crudi, la voce morbida e il sound urban si amalgamano in un tutt’uno. Per Sanremo Giovani presenta il brano “Fammi respirare”, in cui grida la necessità di dichiarare i propri sentimenti. Ricordarsi di respirare è d’obbligo ed è la sua richiesta di respiro alla vita, nonostante le oppressioni e i limiti dati a volte da noi stessi.

Fammi respirare - IL TESTO

Sento forte dentro al petto

quando poi ti penso

sei la cosa più forte

dentro il mio tormento

ti ripenso tra la gente

quando non si arrende

ti ripenso tra la gente

quando poi si arrende

sei la cosa più bella

di tutto il mondo

sei la cosa più strana

di tutto il mondo

quando ti vedo crolla

tutto il mondo

e poi dici

che tu sei sempre vero

Se vuoi dico davvero

che non so più in cosa credo

che forse è vero

che non ti piaccio più

se poi mi dici sul serio

che non sembra vero il vero

ti tengo a stento

non ti piace più

Se provi a darmi un respiro, respiro

ti prego dammi un sospiro, poi vivo

sei mi vuoi respirare

riesco poi a restare

se provi a darmi un respiro, respiro

ti prego dammi un sospiro, poi vivo

se mi vuoi respirare, riesco poi a restare

Sento il peso dentro al petto

quando non ti vedo

sei la cosa più forte dentro ad ogni momento

ti ritrovo nella gente quando non si arrende

ti ritrovo fra la folla quando si disperde

sei la cosa più strana di tutto il mondo

sei la cosa più bella mi fai da mondo

se ti vedo poi sciogli il mio nodo

quando si chiede se era vero

Se vuoi dico davvero

che non so più in cosa credo

che forse è vero

che non ti piaccio più

se poi mi dici sul serio

che non sembra vero il vero

ti tengo a stento

non ti piace più

Se provi a darmi un respiro, respiro

ti prego dammi un sospiro, poi vivo

sei mi vuoi respirare

riesco poi a restare

se provi a darmi un respiro, respiro

ti prego dammi un sospiro, poi vivo

se mi vuoi respirare, riesco poi a restare

Dico che vivo

meglio solo da quando cammino

con il tuo respiro

ma che ci posso fare

e allora dico che vivo

meglio solo da quando cammino

con te vicino

ma che ci posso fare

Se provi a darmi un respiro, respiro

ti prego dammi un sospiro, poi vivo

sei mi vuoi respirare

riesco poi a restare

se provi a darmi un respiro, respiro

ti prego dammi un sospiro, poi vivo

se mi vuoi respirare, riesco poi a restare

Ti sento forte dentro al petto

quando poi ti penso

sei la cosa più forte dentro al mio tormento

ti ripenso fra la gente

quando poi si arrende

ti ripenso tra la gente

quando non si arrende

