A 97 anni incide il nuovo album. La pianista Ruth Slenczynska fu un'enfant prodige

La pianista Ruth Slenczynska compirà 97 anni domani e il suo nuovo album è in uscita il prossimo 18 marzo per la casa discografica Decca. E diventa così una delle artiste più longeve, essendo in attività da oltre 90 anni. Lo riferisce la Bbc.

La pianista, di nazionalità americana, ha vissuto infatti un successo precocissimo, al punto da essere considerata la maggiore enfant prodige da Mozart. Debutto a Berlino all’età di sei anni e a Parigi sette ed considerata l 'ultima discepola vivente di Rachmaninoff.

Molti i momenti indimenticabili della sua lunga carriera, come il duetto con il presidente Harry S Truman, durante la cerimonia di insediamento del presidente John F Kennedy.

© Riproduzione riservata