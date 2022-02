L'omaggio di Mario Venuti a Mahmood e Blanco: una cover da... Brividi - VIDEO

"A furia di fare cover me n’è scappata una più recente… #Brividi Mahmood BLANCO". Così Mario Venuti presenta sui social la sua interpretazione del brano vincitore del Festival di Sanremo 2022 e adesso in vetta alla classifica Fimi/Jfk della settimana che va dal 4 al 10 febbraio, quella successiva alla gara canora. Il risultato è una versione molto personale di "Brividi" che, come hanno subito sottolinato i fan di Mario Venuti nei commenti al post, sembra una "sua" canzone.

Il cantautore siciliano è tornato a esibirsi dal vivo con tre concerti a febbraio. Il Tropitalia Tour ha toccato Bologna il 10 e l'11 febbraio (doppia data in solo acustico), stasera sarà al "Teatro Forma" di Bari, e il 26 a Napoli dove è previsto un concerto all'Auditorium "Salvo D'Acquisto" con la band al completo (Tony Canto alla chitarra, Vincenzo Virgillito al contrabbasso, Neilton Dos Santos alle percussioni e Manola Micalizzi alle percussioni e cori). "Insieme a questi straordinari musicisti e amici - dice Mario Venuti - rileggerò in chiave tropicalista le canzoni del mio repertorio e quelle del nuovo disco, Tropitalia, che non vedo l’ora di farvi ascoltare”.

