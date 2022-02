La rivelazione di Ermal Meta: “Ho preso il Covid. Sono stato abbastanza male, ma sono in ripresa”

Cinque giorni di assenza, senza spiegare il motivo. Che, invece, ieri è apparso chiaro a tutti. Ermal Meta è tornato sui social per spiegare sui suoi profili Twitter e Instagram, di essere risultato positivo al Covid. Negli ultimi giorni è stato poco bene, ma pian piano si sta riprendendo. "Ciao Ragazzi - ha scritto - Scusate la mia assenza di questi giorni, ma nonostante le tre dosi di vaccino mi sono preso il covid e sono stato abbastanza male. Adesso sono in ripresa. Spero di ritornare in forma il prima possibile. Vi abbraccio, a presto". Ermal

In pochi minuti, i post pubblicati su Twitter e su Instagram, sono stati accolti da una valanga di like e commenti che auguravano al cantante una pronta guarigione. C'è chi gli ha inviato abbracci virtuali e chi lo ha invitato a non scusarsi per l'assenza, perché ora è prioritario che si prenda cura di sé.

