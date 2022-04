Radu Lupu, morto il gigante del piano: aveva suonato con von Karajan e Bernstein

Radu Lupu, considerato uno dei più grandi pianisti del mondo, è morto all’età di 76 anni: lo hanno annunciato gli organizzatori del Festival George Enescu di Bucarest. «Siamo profondamente rattristati nell’apprendere della morte del maestro Radu Lupu, un caro amico del Festival Enescu e un magnifico musicista» hanno scritto gli organizzatori del Festival su Facebook. Secondo i media, Lupu è morto a Losanna, in Svizzera, dopo una lunga malattia. Lupu vinse il concorso pianistico internazionale George Enescu nel 1967, nove anni dopo l’istituzione del prestigioso festival dedicato al compositore rumeno George Enescu. Radu Lupu è nato il 30 novembre 1945 a Galati, in Romania, e ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di sei anni. Dopo essere stato ammesso al conservatorio di Bucarest, ha vinto una borsa di studio per studiare al leggendario conservatorio ajkovskij di Mosca.

Tra i riconoscimenti ottenuti durante la sua carriera, Lupu ha vinto il premio Van Cliburn nel 1966 e il premio Leeds nel 1969. Noto per la sua discrezione e il suo perfezionismo, Lupu era particolarmente apprezzato nel repertorio di compositori come Schumann, Brahms, Mozart e Beethoven. Ha lavorato con molte delle migliori orchestre e direttori del mondo, tra cui Herbert von Karajan, Carlo Maria Giulini, Leonard Bernstein e Zubin Mehta. Allergico alle interviste - ne rilasciò pochissime - nel 1996 ha vinto un Grammy per la sua registrazione di sonate per pianoforte di Schubert. Residente in Svizzera, Lupu si è ritirato dalle esibizioni alla fine della stagione 2018-2019 per motivi di salute. Il pianista è stato ricordato anche su Twitter, dove il violoncellista britannico Steven Isserlis lo ha descritto non solo come «uno dei musicisti più grandi che abbia mai ascoltato» ma anche «come un uomo profondamente gentile, modesto e divertente - e un amico meraviglioso».

