Malore di un fan durante il concerto. Emma Marrone si blocca: “Fermate tutto”

Fuori programma durante il concerto 'Una. Nessuna. Centomila' in corso alla Rcf Arena Campovolo di Reggio Emilia. Mentre Emma si stava esibendo sul palco nella sua ultima canzone in scaletta «Ogni volta è così», l'artista si è accorta che tra il pubblico stava avanzando a fatica un’ambulanza per soccorrere una persona che ha accusato un lieve malore e non ha avuto esitazione a interrompere la propria performance. «Ragazzi, aiutiamo la sicurezza. Mi fermo perché nel rumore non si capisce nulla». La gente l’ha applaudita e dopo qualche minuto Emma ha ripreso a cantare. «La rifaccio meglio», ha detto tra le risate del pubblico che ha apprezzato il gesto.

© Riproduzione riservata