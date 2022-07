La "splendida notizia" di Albero Urso, "Farò parte di dei 'The tenors'"

Una splendida notizia. Così è stato accolto dai suoi fan l'annuncio social col quale Alberto Urso, il tenore messinese già vincitore di Amici 18, ha svelato al proprio pubblico un nuovo progetto musicale. "Finalmente posso annunciarvi questa splendida notizia! Da oggi farò parte di uno dei più importanti gruppi di fama internazionale, 'The Tenors'! - ha postato Urso sul suo profilo. Non vediamo l’ora di portare la nostra musica in tutto il mondo, calcando i più grandi palchi insieme a voi!! Grazie per tutto il supporto che in questi anni mi avete dato e che continuate a darmi! Vi voglio bene!".

Solo un paio di mesi fa, il cantante era stato costretto a cancellare le date dei propri concerti, anticipando però al pubblico l'imminenza di un nuovo futuro artistico.

I The Tenors hanno accolto con grande gioia non solo Alberto Urso, ma anche il cantante canadese Mark Masri: «Siamo entusiasti di dare il benvenuto a due artisti straordinari che si uniranno ai Tenors: il canadese Mark Masri e il siciliano Alberto Urso! Iscrivetevi e seguiteci per rimanere aggiornati su tutti i nostri prossimi annunci! Siamo così grati di avervi come parte del prossimo capitolo dei The Tenors».

