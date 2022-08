Il tour di mariaFausta, musicista messinese da un... “milione di volti”

La compositrice e polistrumentista messinese mariaFausta torna sulla scena live per promuovere il nuovo album “Better, Like a Machine”, con una serie di date che la vedranno esibirsi anche a Parigi. La prima tappa del “Direct order – unplugged tour” sarà il 1° settembre ad Acireale (CT), nell’ambito della rassegna Acireal Summer 2022 – Festa del Mito. L’evento, che si terrà nel Cortile del Palazzo del Turismo alle ore 21, è organizzato dalla Fondazione Carnevale di Acireale in occasione del Carnevale estivo. Il mini tour proseguirà in Francia con due date al Theatre de Nesle di Parigi, il 26 e 30 settembre.

Il Direct Order Tour è un viaggio tra generi musicali differenti che descrivono il “milione di volti” di questa eclettica artista: compositrice, polistrumentista, produttrice, direttrice d’orchestra. La scaletta è composta da brani tratti dal primo album solista “Million Faces” e le canzoni del nuovo album “Better, Like a machine”, oltre ad una selezione di brani per omaggiare alcuni degli artisti che l’hanno ispirata. Da David Bowie ai Joy Division, da Iggy Pop ai Genesis. Uno spettacolo variegato e coinvolgente che l´artista considera una fotografia del suo presente.

In questo tour la sua esplorazione intimista si espande verso una forma sempre più istintiva, con un accompagnamento minimale affidato a volte al pianoforte, talvolta alla viola e in altri momenti ai synth, lasciando alla voce il compito di trascendere. L'artista compie questo primo giro di spirale, ponendo a confronto i suoi primi due album in una sorta di "YIN e YANG musicale".

Se da un lato un labirinto sonoro di ricercatezze musicali costringe a procedere verso l´intima visione, dall'altro gli spazi aperti della creatività sono dominati da un istinto che procede in ogni direzione. Una pulsazione costante, solida ed energica dal quale è possibile intra-sentire la sua vera voce.

