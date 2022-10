A Claudio Baglioni il Premio Tenco «oltre le etichette»

Ieri sera, al Teatro Ariston di Sanremo, in occasione della 45. edizione della Rassegna della Canzone d’Autore, Claudio Baglioni ha ritirato il suo Premio Tenco. «Pensavo che non sarei più riuscito a venire al Tenco visti i miei “precedenti” con il Festival di Sanremo – ha commentato – . Non so se avrei meritato che succedesse prima, ma l’importante è che sia accaduto».

Il riconoscimento che ha ricevuto Baglioni è quello che dal 1974 viene assegnato alla carriera degli artisti che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d’autore. «Non la vedo come una sorta di rivincita – ha commentato Baglioni – perché forse è anche giusto aver creato una sorta di divisione tra generi musicali, tra quelli impegnati e non impegnati. Mi capita di partecipare ad eventi dove magari ti trovi con personaggi usciti dai talent e sembra che tutti facciamo la stessa cosa, ma non è così».

Nella motivazione per l’assegnazione del Premio si legge che «Claudio Baglioni sin dalla fine degli anni 60 ricerca attraverso la canzone quell’attimo di eterno che tramite l’arte sappia descrivere la vita, per battere il tempo a tempo di musica». «Certe divisioni – ha detto Baglioni – anche nella musica sono nate in anni rivoluzionari e si sa che le rivoluzioni si fanno senza tante raffinatezze ma puntando necessariamente dritti al bersaglio. C’è stata, non solo per me ma per tanti altri, fretta di etichettare e di mettere una didascalia a quello che facevamo. In alcuni momenti se ne soffre, perché si vorrebbe partecipare ad una rivoluzione anche quando non si è così barricaderi. Io avevo a che fare con i miei problemi, volevo esprimere quello che avevo dentro e volevo essere un buon musicista».

Sono invece 72 gli appuntamenti dal vivo del «Dodici Note Solo Bis», il tour nei maggiori teatri lirici e di tradizione d’Italia che, dopo il successo di «Dodici Note Solo», riporterà in scena Baglioni in versione voce, pianoforte e altri strumenti, con le composizioni più preziose del suo repertorio dal 6 novembre.

