Sanremo Giovani: ecco i 43 selezionati per le audizioni. C'è anche il cosentino Senza Cuore

La Commissione Musicale di Sanremo Giovani, presieduta da Amadeus e composta da Federica Lentini, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis, ha selezionato i 43 artisti che parteciperanno alle audizioni dal vivo in programma a Roma il prossimo 4 novembre, presso la sede di Rai Radio in Via Asiago. Al termine delle audizioni del 4 novembre, saranno 8 quelli che parteciperanno alla serata finale di Sanremo Giovani, in onda il 16 dicembre in prima serata su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo, a cui si aggiungeranno i 4 provenienti da Area Sanremo, che saranno selezionati a fine novembre sempre dalla Commissione Musicale Rai. Dei 12 cantanti (8 di Sanremo Giovani e 4 di Area Sanremo), i primi 3 classificati avranno la possibilità di gareggiare tra i big del Festival di Sanremo 2023.

«È questo il momento in cui prende il via ufficialmente il Festival: con la selezione dei partecipanti a Sanremo Giovani i cui vincitori approderanno nella categoria Big dell’edizione 2023. La scoperta e la valorizzazione dei nuovi talenti - commenta il direttore artistico Amadeus - come unico e grande obiettivo. A tutti i partecipanti vanno i miei complimenti, per il livello musicale e interpretativo, in continua evoluzione con il passare delle edizioni. Insieme alla Commissione, che ringrazio per il lavoro svolto, abbiamo ascoltato i 714 brani accettati e data la qualità generale abbiamo deciso di alzare il numero dei partecipanti alle audizioni da 30 a 43. A loro va il nostro in bocca al lupo. Forza ragazzi».

Sanremo Giovani: i 43 selezionati per le audizioni dal vivo

Le domande di partecipazione al contest di Rai 1 sono state 714: 650 i cantanti singoli (400 gli uomini e 250 le donne) e 64 gruppi. Tra questi, sono stati selezioni i 43 artisti che andranno a contendersi gli 8 posti disponibili: sono 35 singoli (12 donne e 23 uomini) e 8 gruppi. Ecco la lista dei 43.

Aisha – DiscoBranda, Universal Music Italia, Napoli

Alfa – 5 minuti, A1 Entertainment, Genova

Arms Around – Prenditi cura di me, Visory, Roma

Asteria – Profumo, Universal Music Italia, Bergamo

Bais – Vuoto bestiale, Sugar, Udine

BigMama – Malocchio, Sony Music Entertainment Italy, Avellino

Calma – Sabato sera, Orangle Records, Pesaro

Capitolo Zerø – Devi starmi lontano, Milano Records, San Benedetto Del Tronto (AP)

Caterina – Causa affetto, Otrlive, Cles (TN)

Collettivo – Parole di notte, Pulp Entertainment, Catania

DAG – Lacrime addosso, Millenari, Roma

Enula – Questa Terra (che rumore fa), Universal Music Italia, Magenta (MI)

gIANMARIA – La città che odi, Sony Music Entertainment Italy, Vicenza

Giovanni Toscano – Arrogantissimo, Latarma Records, Poggibonsi (SI)

Giuse The Lizia – Sincera, Maciste Dischi, Palermo

GrenBaud – Estraneo, Universal Music Italia, Milano

Hal Quartièr – Aldilà, Sony Music Entertainment Italy, Napoli

Iride & KTB – Alba, Wild Cosmo, Roma

Kaze – Ultimo tango a Parigi,Universal Music Italia, Nairobi

Klaus Noir – Mi fai sanguinare, Nikto, Bari

Malvax – Semafori rossi, Cello Communications Network, Pavullo nel Frignano (MO)

Maninni – Mille porte, Sony Music Entertainment Italy, Bari

Mida – Malditè, Believe Digital, Caracas

Nicol – Uguali, Hokuto Empire, Valdagno (VI)

Nuvola – Come te, Warner Music Italy, Roma

Obi – Educati a farci male, Spund to Be, Torino

Olly – L’anima balla, Sony Music Entertainment Italy, Genova

Pablo – Bilbao, Occhio per Occhio Entertainment, Roma

Paulo – Ti odio (mi amor), Sugar, Desenzano del Garda (BS)

Réclame – Cena di famiglia, Giungla Dischi, Roma

Samia – Tutto un fake, Leave Music, Yemen

Sarai – Non mi piace, Talentoliquido, Roma

Sechi – Bugie nere, Musicantiere, Pisa

Senza Cuore – 48H, Il Branco Publishing, Cariati (CS)

Sethu – Sottoterra, Carosello C.E.M.E.D., Savona

Shari – Sotto voce, Sony Music Entertainment Italy, Monfalcone (GO)

Simone Panetti – Una lettera alla paura, The Orchard, Roma

Sina – Coltello, Universal Music Italia, Alghero (SS)

$uicide Gvng – Morirei x te, BeLite Italy, Roma

TES Tutti Esageratamente Stronzi – Giovani di mezza età, EbimRecords, Lodi

Uno – Se solo fossi di più, Aurora Dischi, Roma

Will – Le cose più importanti, Universal Music Italia, Vittorio Veneto (TV)

Yana C – Sola, All Entertainment, Angola

