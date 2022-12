Emma Marrone e la confessione che spiazza: "Non faccio sesso da un anno, devo iniziare a darla"

Si sarà pentita di aver attivato la funzione “Domande & Risposte” disponibile su Instagram per soddisfare la curiosità dei suoi follower. Conoscendola, neanche un poco. Tanto da aver risposto anche alle domande più indiscrete. E così Emma Marrone non si è tirata indietro e quando un utente le ha chiesto senza mezzi termini “L’ultima volta che hai fatto l’amore?" ha risposto: “Dicembre scorso. Quasi un anno fa. Lo so… Male… Anzi malissimo… Devo iniziare a darla come se non fosse mia”.

Emma ha poi parlato del suo nuovo disco e della sua vita: “Il disco esce quando è pronto. L’ultimo anno della mia vita è stato devastante. Ho mollato tutto per stare accanto alla mia famiglia. Nonostante tutto in questi ultimi mesi non ho fatto altro che lavorare e lavorare. Non vedo l’ora di tornare. Quando sarà il momento. Quando le canzoni saranno pronte. Quando io sarò pronta”. L'artista nei mesi scorsi ha perso l'adorato papà Rosario.

Poi l'appuntamento al prossimo concerto, invece, non è così lontano: 31 dicembre 2022. “Cosa faccio a Capodanno? Non starò a casa a cucinare per i miei amici. Sarò a Olbia a spaccare tutto sul mio palco. Venite?” – ha concluso.

