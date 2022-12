Ultimo al Festival di Sanremo porterà "Alba": "L'ho scritta in un piccolo porto delle Isole Eolie"

Sono passati pochi minuti dall'annuncio del titolo della canzone che Ultimo canterà a Sanremo. Si intitola "Alba" e darne notizia è stato lo stesso cantautore romano sul palco di Sanremo al fianco di Amadeus. Pochi istanti dopo su Instagram Ultimo annuncia l'origine di quella canzone. "Ho fatto questo video qualche attimo prima che Alba prendesse vita, in un piccolo porto delle Isole Eolie. Erano le 6:20 del 24 agosto… un mese esatto dalla chiusura del tour. Avevo in testa una strofa scritta qualche anno fa e ho come sentito che quello sarebbe stato il momento perfetto per scrivere tutto il resto. È stato un po’ come se la canzone fosse venuta a cercarmi. Alba è una canzone diversa dalle altre che ho scritto. È come fosse una mia lettera per chiunque voglia guardarsi dentro e provare a ricominciare. È rivolta all’essere umano, alle nostre fragilità che viviamo quotidianamente e al bisogno che sentiamo tutti di superare i nostri limiti".

