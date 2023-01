Addio a Fred White, batterista degli “Earth, Wind & Fire”. Aveva 67 anni

Gli «Earth, Wind & Fire» hanno perso il ritmo travolgente delle loro celebri canzoni. Il 31 dicembre è morto il batterista Fred White. Aveva 67 anni. Non è stato comunicato il motivo della scomparsa. A dare la notizia è stato il fratello e compagno della storica band, il jazzista Verdine White, con un post su Instagram in cui ha dedicato un ricordo a un musicista di grande talento. «Adesso suona la batteria con gli angeli», ha scritto. «La nostra famiglia - ha aggiunto domenica Verdine - è rattristata dalla perdita di uno dei membri più affascinanti e talentuosi della famiglia, il nostro amato fratello Frederick Eugene 'Freddiè White». «Si unisce in paradiso - ha aggiunto - ai nostri fratelli Maurice, Monte e Ronald, e ora suonerà la batteria con gli angeli».

Nato a Chicago nel '55, Fred White aveva cominciato a suonare seriamente la batteria all’età di 14 anni, con la pubblicazione del primo album, «La La Time», insieme con i Salty Peppers. Nello stesso anno aveva partecipato all’album «Mamàs Baby Ain't a Baby No More», per poi debuttare in tournèe con la leggenda del soul Donny Hathaway, e suonato la batteria per l’album live, pubblicato nel '72.

Nel '74, a soli 19 anni, dopo aver finito il liceo, si era unito al fratello Maurice - uno dei fondatori della band, scomparso pochi mesi dopo - suonando la batteria in pezzi storici degli 'Earth, Wind & Firè come «September», «Boogie Wonderland», «Saturday Night» e «Shining Star».

La band è stata introdotta nel 2000 nella Rock and Roll Hall of Fame. Tra gli artisti che hanno ricordato il batterista c'è Lenny Kravitz: «Invio il mio amore e le più profonde condoglianze - ha commentato al post di Verdine White - a te e alla famiglia. Sono stato fortunato per aver goduto della sue presenza e di esserne stato ispirato. Un vero re». L’account Instagram degli 'Earth, Wind & Firè ha pubblicato un video in cui Freddie è scatenato alla batteria: le immagini risalgono a un concerto in Europa, Essen, in Germania, durante il tour mondiale del '79.

Nel video White sorride, lancia le bacchette in aria e manda baci al pubblico in tripudio

