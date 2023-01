I Pinguini Tattici sempre in vetta alle classifiche: il 30 luglio concerto a Messina

I Pinguini Tattici Nucleari si confermano ancora in vetta alla classifica degli album più venduti su Itunes con «Fake News», il loro nuovo lavoro già lanciato da hit di successo come «Giovani Wannabe», «Dentista Croazia» e «Ricordi» e un tour negli stadi previsto per la prossima estate andato sold out quasi ovunque (a Messina saranno il 30 luglio). Il successo del tour invernale spedisce in seconda posizione «Tutto Max», raccolta dei più famosi brani di Max Pezzali, da solista e con gli 883 uscita nel 2005; all’interno classici intramontabili del repertorio come «Hanno ucciso l’uomo ragno», «Nord, sud, ovest, est» e «Come mai». Scala così sul gradino più basso del podio «Il disco del sole» di Jovanotti, disco lanciato dal singolo «Se lo senti lo sai», scritto insieme a Samuel dei Subsonica e in vetta a tutte le classifiche specializzate. Completano la top ten «The Dark Side of the Moon (2011 Remastered)» dei Pink Floyd, «The Very Best of Supertramp» dei Supertramp, «Nero a Metà (2008 Remaster)» di Pino Daniele, «INCENSE - EP» di MOONBIN&SANHA, «Christmas Contest 2022» di AA.VV., «Spaven x Sandunes» di Richard Spaven & Sandunes e " 10 " di SHL.

Passando alla sezione singoli, torna in vetta «The Loneliest», penultimo singolo dei Maneskin; il brano è stato suonato per la prima volta dal vivo a Londra, una delle tappe del tour mondiale della band romana. Si accomoda in seconda posizione l’ex «Amici di Maria De Filippi» Annalisa con «Bellissima», la sua hit post estiva. Guadagna il terzo posto «BZRP Music Session #52», nuova session a cura del dj e producer argentino Bizarrap, pseudonimo di Gonzalo Juliàn Conde, questa volta accompagnato dal ventenne spagnolo Quevedo. A seguire nella chart troviamo «Heaven» dei Boomdabash & Eiffel 65, «Bloody Mary» di Lady Gaga, «Ricordi» dei Pinguini Tattici Nucleari, «A L I» di Irama, «I'm Good (Blue)» di David Guetta & Bebe Rexha, «ABISSALE» di Tananai e «Calm Down» di Rema.

