Sanremo, arrivano anche Al Bano e Ranieri: trio di superospiti con Morandi

Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi sono i superospiti della seconda serata del Festival di Sanremo. Lo ha annunciato al Tg1 il conduttore Amadeus: «Tutti e tre insieme sul palco è un grande evento mai accaduto prima». I tre artisti si esibiranno insieme all’Ariston, per la prima volta nella storia del Festival, mercoledì 8 febbraio, come ha spiegato il direttore artistico di Sanremo 73. Anche nella storia della musica italiana si tratta di un trio inedito, e Amadeus - si legge in una nota Rai - è orgoglioso del fatto che i tre grandi artisti abbiano scelto proprio il palcoscenico dell’Ariston per raccontare i loro grandi successi.

Ranieri: io lui e Gianni era il sogno di Al Bano: lui capa tosta

Massimo Ranieri, protagonista della seconda serata del festival di Sanremo con Al Bano e Gianni Morandi parla a Domenica In al telefono con Mara Venier mentre è ospite Rocio Munoz Morales: '' abbiamo fatto teatro insieme, poi dovevamo fare un film insieme ma arrivò una telefonata e tutto si bloccò per il covid’'. Mara Venier chiede quindi a Ranieri di Sanremo: «Si finalmente ci riusciamo...sono 20 anni che l’amico Al Bano ha questo progetto in testa. Lui è una capa tosta e alla fine ci è riuscito. Devo dire che è un’idea molto originale e non avremmo mai immaginato di farlo». Venier incalca: «io la vedo come solo partenza io vi vedrei in un bellissimo sabato sera insieme, voi rappresentate musica italiana nel mondo. «Mai dire mai», replica Massimo Ranieri.

